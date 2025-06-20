شمخاني للسيد الخامنئي: أنا حي والنصر قريب

وقال شمخاني في رسالته الى السيد الخامنئي التي اطلعت ، عليها "أنا حي ومستعد للفداء بروحي ويوم النصر قريب".وأضاف "على العدو أن يعلم أن الحرب معنا لعب بالنار ولن تخلف له سوى الرماد".وأكد ان "القادة العسكريون والعلماء ورجال الميدان الشهداء لم يغيبوا ورايتهم لن تسقط".