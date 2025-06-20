بالصور.. بئر السبع بعد القصف

– دولي

نشرت وسائل إعلامية، اليوم الجمعة، صورا لما خلفه القصف الإيراني في بئر السبع.

وذكرت وسائل الاعلام ان "الصور ادناه تبين اثار القصف الايراني في بير (بئر السبع) بمنطقة المربع التقني التي تضم (مقرات وفروع لشركات تكنلوجيا مختلفة ومنها الاميركية)".

