إسرائيل تعلن اغتيال عالما نوويا في طهران

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري قوله ان "مسيرة إسرائيلية نفذت عملية اغتيال استهدفت عالما نوويا في ".وجاء ذلك بعدما ذكرت رويترز نقلا عن مصدرين قولهما ان "14 عالما نوويا إيرانيا على الأقل تم اغتيالهم منذ بداية الهجمات الإسرائيلية".وأضافت ان "بعضهم تم اغتيالهم بتفجير سيارات ملغومة".