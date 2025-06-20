عرض أوروبي لإيران.. هذه تفاصيله

وجاء تصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع القادة الأوروبيين، حيث شدد على أن " يجب أن تكون قادرة على مواصلة أنشطتها الرقابية لضمان التزام بعدم تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية".ومن المتوقع أن يتضمن العرض الأوروبي المقترح حزمة من الحوافز الاقتصادية مقابل التزام إيراني كامل بضوابط الذرية، فيما لم يتم الكشف بعد عن موعد تقديم العرض الرسمي أو التفاصيل الدقيقة لمحتواه.