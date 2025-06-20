الحرس الثوري يكشف تفاصيل الضربة الصاروخية الأخيرة ضد إسرائيل

وقال الحرس في بيان، إنه "تم اطلاق الموجة السابعة عشرة من عملية الوعد 3".وأضاف البيان، "الموجة 17 من الوعد الصادق 3 تضمنت قصفا مركبا بالصواريخ بعيدة المدى والثقيلة جدا".وكانت قد أفادت وسائل إعلام اسرائيلية، اليوم الجمعة، بسقوط صواريخ إيرانية في وبئر السبع والقدس وغوش دان ما أوقع مصابين واضرارا كبيرة بالبنى التحتية.وذكرت القناة 12 العبرية، أن "صواريخاً إيرانية سقطت في منطقتي حيفا بالشمال وبئر السبع في الجنوب"، مشيرة إلى "سقوط 6 صواريخ بمناطق في غوش دان والقدس وحيفا".وأضافت، أن "صاروخا سقط في حيفا ووقوع أضرار مادية كبيرة وإصابات واندلاع حرائق".وأكد الإسعاف الإسرائيلي، "وقوع إصابات خطيرة في حيفا وأضرار واسعة في وسط بعد القصف الإيراني".في هذا السياق، علق المرشد الإيراني، بالقول: "العدو الصهيوني يلاقي جزاءه الآن".