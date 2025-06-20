القصف الإيراني يوقع أكثر من 15 مصابا في إسرائيل

وقالت القناة 12 الإسرائيلية" إن "هناك مصابين في قصف إيراني على وبعض الإصابات خطيرة".وكشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، تفاصيل الضربة الصاروخية الأخيرة ضد ، والتي تسبب بوقوع مصابين واضرت بالبنى التحتية.وقال الحرس في بيان، إنه "تم اطلاق الموجة السابعة عشرة من عملية الوعد 3".وأضاف البيان، "الموجة 17 من الوعد الصادق 3 تضمنت قصفا مركبا بالصواريخ بعيدة المدى والثقيلة جدا".