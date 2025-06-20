في جنيف.. انطلاق المحادثات بين إيران والترويكا الأوروبية بشأن البرنامج النووي

وتأتي هذه المحادثات في إطار جهود التوصل إلى حل دبلوماسي بشأن البرنامج النووي الإيراني.وفي وقت سابق من اليوم، طالب ، ، الموقعين على اتفاق جنيف بتحمل المسؤولية حيال العدوان الإسرائيلي على .وقال عراقجي في بيان، " شنت عدوانا على إيران دون سابق استفزاز في انتهاك لكل القوانين الدولية".وأضاف، "عازمون على الدفاع عن سيادتنا"، مؤكداً أن "إسرائيل هاجمت منشآتنا النووية السلمية رغم أنها تحت الرقابة الدولية".وأتم بالقول: "نتعرض لعمل جائر وعدوان ولا يمكن أن نسمح لإسرائيل وداعميها بقلب الأمور رأسا على عقب".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن في بيان مشترك مع وألمانيا عن نية الدول الثلاث تقديم "عرض تفاوض كامل لإيران" وإحياء بحث ملفها النووي.وجاء تصريح ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع القادة الأوروبيين، حيث شدد على أن " يجب أن تكون قادرة على مواصلة أنشطتها الرقابية لضمان التزام إيران بعدم تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية".ومن المتوقع أن يتضمن العرض الأوروبي المقترح حزمة من الحوافز الاقتصادية مقابل التزام إيراني كامل بضوابط الذرية، فيما لم يتم الكشف بعد عن موعد تقديم العرض الرسمي أو التفاصيل الدقيقة لمحتواه.