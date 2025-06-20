السعودية تحذر من أي هجوم يستهدف المنشآت النووية

وقالت الهيئة في بيان على "إكس"، تويتر سابقا: "يُعد أي هجومٍ مسلح من أي طرف، وأي تهديدٍ يستهدف المرافق النووية المخصصة للأغراض السلمية، انتهاكًا للقرارات الدولية، ولمبادئ ، والقانون الدولي، والنظام الأساسي للوكالة الذرية".وقد تزايد القلق في دول بشأن احتمال حدوث تلوث بيئي أو هجمات انتقامية إذا قامت أو بضرب المنشآت النووية الإيرانية الواقعة على الجانب الآخر من .