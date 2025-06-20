مجلس الأمن الدولي يبدأ جلسة طارئة بشأن المواجهة بين إسرائيل وإيران

وقد طلبت عقد الاجتماع وأيدت الطلب كل من الجزائر، والصين، وباكستان، وروسيا.ومن المتوقع أن يستمع المجلس إلى إحاطتين من الأمين العام للأمم المتحدة، ومدير عام .وقد جددت الدعوة إلى تهدئة فورية للتصعيد العسكري بين وإيران تفضي إلى وقف لإطلاق النار.