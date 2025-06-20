الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر: "بوشهر" يحتوي موادا نووية وتبعات مهاجمته خطيرة

وقال مدير ، ، في كلمة له خلال جلسة لمجلس ، "تبعات الهجوم على موقع بوشهر النووي الإيراني ستكون خطيرة لأنه يحتوي على مواد نووية".وأضاف، أن "مخزون اليورانيوم الإيراني ما يزال تحت الضمانات".وتابع، "هناك مبنى لأجهزة الطرد المركزي تضرر بفعل الهجمات الإسرائيلية على ".وأشار إلى "متابعة الوضع في المنشآت النووية الإيرانية منذ بدء الهجمات الإسرائيلية، لافتاً إلى أن هذه الهجمات تسببت بتدهور كبير للأمن والسلامة في المنشآت النووية هناك".وأكد انه حتى الآن "لا يوجد نشاط إشعاعي يهدد المدنيين لكن ذلك يمكن أن يحدث ونحن نتابع ذلك بدقة".