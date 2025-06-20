بريطانيا: لم ولن نشارك في الضربات الإسرائيلية ضد إيران

وقالت مندوبة لدى ودوورد في جلسة لمجلس، إن "التصعيد بين وإيران لا يخدم مصلحة أي طرف وندعم حاجة إسرائيل في حماية أمنها لكن من المهم العودة إلى الدبلوماسية".وأضافت: "لم ولن نشارك في الضربات الإسرائيلية ضد ونشر قواتنا في الشرق الأوسط تدبير وقائي فقط".وتابعت: "منخرطون مع شركائنا في محادثات مع للعودة إلى الدبلوماسية والحل السلمي وندعو إلى ضبط النفس في النزاع الإسرائيلي الإيراني والعودة إلى مسار الدبلوماسية".