طهران تعلق على نية واشنطن المشاركة بالحرب وضرب المنشآت النووية

وذكر ايرواني، في كلمة له بمجلس الامن، ان " اعتدت على منشآت طبية في في انتهاك فاضح للقانون الدولي"، مشيرا إلى "مقتل وإصابة أطباء وعاملين بالمجال الإنساني في هجمات إسرائيلية استهدفت حتى الآن 5 مستشفيات".وأضاف، أن "مئات المدنيين قتلوا وجرح الآلاف في العدوان على إيران"، مبينا أن "أكاذيب ممثل النظام الإسرائيلي وحلفائه الغربيين لم تعد تجدي لتبرير جرائمه البشعة".وتابع، أنه "إذا انهار نظام حظر الانتشار النووي سيتقاسم هذا المجلس المسؤولية مع نظام إسرائيل ولا يمكن للوكالة الذرية أن تظل صامتة أثناء تعرض منشآت محمية للهجوم".وأشار إلى "تزايد الأدلة الدامغة على التورط المباشر لواشنطن في هذه الحرب العدوانية"، مؤكدا أن "تهديد علنا بضرب منشآتنا النووية انتهاك صارخ لميثاق ".