مسؤول أمريكي: ويتكوف على اتصال منتظم بالإيرانيين وقطر تؤدي دور الوسيط

وقال المسؤول الأمريكي إن " ويتكوف على اتصال منتظم بالمسؤولين الإيرانيين".وأضاف أن " تؤدي دور الوسيط بين الطرفين".يذكر أن وزير الخارجية نفى خلال الساعات الماضية صحة تقرير لرويتز تحدث عن اتصال هاتفي جمعه بويتكوف.ويوم الأربعاء، نفى عراقجي كذلك صحة تقرير لرويتز تحدث عن توجه وفد تفاوضي إيراني إلى لإجراء محادثات مع وفد أمريكي وذلك في ظل التصعيد العسكري بين وإسرائيل.