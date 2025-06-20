من جنيف.. عراقجي: سنواصل ممارسة حقنا المشروع بالدفاع عن النفس

وقال عراقجي بعد خروجه من الاجتماع مع الترويكا الأوروبية في جنيف، إن " مستعدة للنظر في المسارات الدبلوماسية وقدراتها الدفاعية لا يمكن التفاوض بشأنها".وأضاف أن "برنامجنا النووي سلمي وخاضع لمراقبة ".وتابع "قلقون من عدم تنديد بعض الدول بالهجمات الإسرائيلية الشنيعة".من جانبها، أكدت الترويكا الاوروبية، أن قضية البرنامج النووي الإيراني لا يمكن حلها بالخيار العسكري.وجاء ذلك بعد اجتماع ضم وزير الخارجية الإيراني ووزراء خارجية وفرنسا وألمانيا ومسؤولة السياسة الخارجية في ، ، في جنيف، بشأن القضية النووية، وذلك بطلب من الثلاث.وقال وزير الخارجية الألماني فاديبول، عقب الاجتماع "أجريت ونظيري الفرنسي والبريطاني محادثات جادة مع زملائنا الإيرانيين".من جانبه، ذكر وزير الخارجية الفرنسي بارو أن نظيره الإيراني عباس عراقجي "أبدى استعداداه لمواصلة النقاشات بشأن البرنامج النووي وقضايا أخرى".يذكر أن مسؤولين أمريكيين قالوا يوم أمس، إن الرئيس الأمريكي سيحدد موقفه جزئياً على نتائج اجتماع الترويكا الأوروبية وعراقجي.