ترامب: سنتحدث مع إيران وسنرى ما الذي سيحدث بعد ذلك

وذكر بعد انتهاء اجتماع الترويكا الأوروبية مع عباس عراققجي إن " لا تريد الحديث مع أوروبا بل معنا، وسنتحدث معها وسنرى ما الذي يمكن أن يحدث بعد ذلك".وأضاف أن أن "إيران كانت على بعد أسابيع من امتلاك سلاح نووي، ولا يمكنني حسم القرار بشأنها الآن".وتابع الرئيس الأمريكي أن "إيران هي التي تعاني حاليا ولا أعرف كيف يمكن وقف القتال".