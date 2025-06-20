وسائل إعلام إيرانية: اعتراض طائرات إسرائيلية صغيرة في تبريز

وقالت الوكالة الإيرانية، إنه "مساء الجمعة، وفي أعقاب تسلل طائرات صغيرة معادية تابعة للكيان الصهيوني إلى أجواء تبريز، تم تفعيل الدفاعات الجوية والتصدي لها".وأضافت "بعد تسلل طائرات صغيرة تابعة للكيان الصهيوني سماء تبريز، تصدى مقاتلو الدفاع الجوي تصدوا معها وحافظوا على أمن الأجواء".وأشارت إلى "تمكن دفاعات تبريز الجوية من اعتراض طائرة صغيرة معادية تابعة للكيان الصهيوني أثناء رصدها".