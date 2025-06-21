دون امريكا.. فوكس نيوز: إسرائيل تدرس تدمير منشأة فوردو إذا اضطرت منفردة

وذكر الموقع عن مصادر، ان " تدرس خيارات لتدمير منشأة فوردو إذا اضطرت للتحرك منفردة دون دعم أمريكي".واضافت المصادر، أنه "ضمن الخيارات الإسرائيلية لتدمير منشأة فوردو إرسال قوات كوماندوز بسلاح الجو من الوحدة 5101".الى ذلك، ذكرت عن مسؤولي، أن " أبلغت دبلوماسيين في محادثات الأسبوع الماضي أنها لن تنهي تخصيب الوقود النووي".