ضابط إسرائيلي عن دمار تل ابيب: اشعر وكأنني في غزة!

ونقلت صحيفة " " العبرية، عن الضابط الإسرائيلي والذي شارك في حرب قوله: "عندما أصاب صاروخ رامات غان (في تل أبيب)، شعرت وكأنني في خان أو بيت ".وأضاف: "بعض المناطق التي سقطت فيها الصواريخ الإيرانية أصبحت تماما مثل ساحات القتال، وشوارع تل أبيب انهارت".