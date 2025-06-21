10 مسيرات إيرانية فوق إسرائيل وأضرار كبيرة في بيسان

وقالت إذاعة يسرائيل هيوم، إن "10 مسيرات أطلقت من منذ الصباح تسببت في إطلاق صفارات الإنذار في عدة مواقع".بدورها قالت الإذاعة الإسرائيلية إن " رصد مسيرة تسللت عبر الحدود إلى منطقة جنوب ".كما أكدت هيئة البث الإسرائيلية، ان "سلطة الإنقاذ تبحث عن عالقين تحت منزل عقب إصابته بأضرار كبيرة في بيسان إثر سقوط مسيرة"، مشيرة الى ان "أضرارا كبيرة لحقت بمبنى استهدفته مسيرة في بيسان".من جهتها، أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية: "تفعيل صفارات الإنذار في جنوب الجولان بعد تسلل مسيرة".