مسؤول إيراني يكشف عن "تكتيك" جديد في الهجمات على إسرائيل

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن المسؤول الرفيع، قوله إن "صاروخاً إيرانياً واحداً اخترق بسهولة كلًّا من أنظمة ثاد، وباتريوت، والسهم 3، والسهم 2، ومقلاع ، ومجموعة أنظمة القبة الحديدية الأمريكية، وأصاب الهدف المحدد سابقًا".وأضاف "لا ينبغي لإسرائيل أن تكون سعيدة بانخفاض عدد الصواريخ التي تُطلق، ومن الأفضل لها أن تلتزم الصمت، وأن تصبح مجرد مراقب في مواجهة توازن القوة الإيرانية المتفوقة الجديد".وفجر يوم الجمعة، اخترق صاروخ إيراني أنظمة الدفاع الإسرائيلية وسقط على مدينة بئر السبع الجنوبية، مستهدفاً مركزاً يضم مؤسسات عسكرية وسيبرانية نشطة.وأقر الجيش الإسرائيلي بأن الصاروخ الإيراني سقط مباشرة في بئر السبع ولم يتم اعتراضه، في حين نقلت القناة الـ12 العبرية عن مصدر قوله إن الصاروخ كان يحمل رأسا متفجرا وزنه أكثر من 300 كيلوغرام.ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في الجيش قولها إن منظومات الدفاع الجوي لم تتمكن من اعتراض الصاروخ الذي أُطلق من ، وإن الحادثة قيد التحقيق.وأصيب 7 إسرائيليين بجروح و30 آخرون بالهلع إثر سقوط صاروخ إيراني في مرأب للسيارات، ما تسبب بحدوث حفرة واشتعال النيران بعدد من المركبات، في حين أعلنت شركة القطارات الإسرائيلية إغلاق محطة بئر السبع نتيجة تعرضها لأضرار.