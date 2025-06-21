إعلام إيراني: طائرة مسيرة تنجح بإصابة الهدف رغم تواجد مروحية إسرائيلية (فيديو)

وتمكنت طائرة إيرانية أخرى من استهداف مبنى في منطقة بيسان شمالي مخلفة أضرارا مادية كبيرة.وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، طيران 10 مسيرات إيرانية في الأجواء الإسرائيلية، فيما سقطت إحداها في منطقة بيسان مخلفة أضرار مادية كبيرة.