الرئيس التركي: متفائلون بأن النصر سيكون حليف إيران

وقال الرئيس التركي في مؤتمر صحفي، إن " تتذرع بالدفاع عن النفس وكل ما تقوم به مخالف للقوانين والأعراف الدولية، ومتفائلون بأن النصر سيكون حليف "، مبينا ان "إسرائيل هاجمت إيران في خضم المفاوضات".وأضاف الرئيس التركي، أن "العالم لا يحرك ساكنا ضد هجمات إسرائيل على إيران، ودفاع إيران عن نفسها أمام الاعتداءات الإسرائيلية حق مشروع لها"، لافتا الى ان "نتنياهو لا يريد إبرام اتفاق نووي بين إيران والدول الأخرى".وتابع الرئيس التركي، أن "إسرائيل تعمل على توسيع دائرة الحرب لتشمل كل الجغرافيا المحيطة بها، وحكومة نتنياهو أثبتت أنها المانع الأكبر ضد السلام والاستقرار الإقليميين"، مشيرا الى ان "نتنياهو يوسع حلقة النار".وأوضح ، أنه "قبل 90 عاما قام هتلر بإشعال الحرب العالمية الثانية واليوم نتنياهو مستمر في الطريق نفسه، وهناك مؤامرة ونظام جديد يتزامنان مع مئوية سايكس بيكو ولن نسمح بذلك".وبين أردوغان، أن "حكومة نتنياهو أرادت إيقاف المفاوضات النووية من خلال الهجوم الذي بدأته على إيران، وكل ما يحدث يدل على أن نتنياهو وعصابته المجرمة لا يريدان حل أي مشكلة عبر الطرق الدبلوماسية".وأشار الرئيس التركي الى ان "السكوت عن سياسات إسرائيل العدوانية في فلسطين أدى إلى توسيع عدوانها في المنطقة".