استفادة ايرانية من "حرب الثمانين" مع العراق في مقاتلة الكيان

علوم الاتصالات بجامعة العلامة الطباطبائي فرقاني، ان هناك "تجربة تقديم المعلومات خلال الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات والقصف الصاروخي على المدن ويجب الاستفادة منها".وأضاف انه "في مثل هذه الظروف، كان ينبغي علينا تقديم المعلومات من جهة، والحرص على عدم نشر معلومات قد يستخدمها العدو من جهة أخرى، ويمكننا الاستفادة من هذه التجربة في الوقت الراهن وفي ظل الهجوم الذي يشنه النظام الصهيوني".