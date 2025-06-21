"تعلموا من درس العراق".. مدير الـCIA السابق يحذر أمريكا من ضرب إيران

وفي تصريح لشبكة "CNN" الأمريكية استذكر بانيتا، الذي شغل كذلك منصب سابقاً، الحرب التي خاضتها بلاده في ، وقال إن ارتكبت "خطأً فادحًا" بدخولها العراق قبل عقدين من الزمن، ما أدى إلى بدء حرب استمرت لسنوات.وأضاف: "إنه درس يجب على الرئيس أن يتعلَّمه، لأنه إذا دخل وهاجم ، فلا شك أن الولايات المتحدة ستكون في حرب إقليمية عند هذه النقطة". وحذّر من أن إيران "محكوم عليها بالرد". في تلك الحالة.