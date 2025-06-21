الخارجية الإيرانية: ترامب هو من يقود الحرب ضدنا

وقال وزير الخارجية، ، في تصريحات لوسائل إعلام على هامش اجتماع وزراء خارجية " " المنعقد في مدينة إسطنبول بتركيا، إن " ساعدت بالاعتداء علينا، وخانت مسار المحادثات التي كنا على وشك عقد جولتها السادسة".وأضاف: "من الواضح بأنّ الرئيس الأمريكي يقود هذه الحرب ضدنا".