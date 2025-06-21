الجامعة العربية تدعو لإخلاء الشرق الأوسط من النووي

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة في بيان، إن "الأمين العام لجامعة الدول ، شارك في الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية ، والتي انطلقت أعمالها اليوم السبت في مدينة إسطنبول برئاسة الجمهورية التركية وبحضور الرئيس التركي ، وبمشاركة واسعة من وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة".وأضاف أن " أدان خلال كلمته الحملة العسكرية التي تشنها " " على ، ضاربة بعرض الحائط كل محاولات البحث عن حل دبلوماسي يمكن الوصول إليه"، مؤكداً أن "استهداف أي منشآت نووية عسكرياً يترتب عليه أضرار تطال المدنيين في إيران أو حولها هو أمر مرفوض".وأشار أبو الغيط، بحسب ، إلى "ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية"، مشدداً على "ضرورة انضمام "إسرائيل" إلى معاهدة منع الانتشار النووي، معرباً عن ثقته في أنه ما زالت هناك فرصة للعودة إلى طاولة المفاوضات في حال توفر إرادة سياسية عالمية موحدة كما حدث في السابق حيال إيجاد تسوية لأزمة البرنامج النووي الإيراني".وأوضح أن "الأمين العام أكد على ضرورة عدم إغفال القضية الفلسطينية في ظل الأحداث الجارية"، مشدداً أن "الشعب الفلسطيني لا يزال حتى هذه اللحظة يواجه إجراماً يومياً من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، حيث قُتل أكثر من 140 فلسطينياً في يوم واحد أمام مراكز توزيع الطعام وحولها، بعد ان تحولت هذه المراكز إلى أفخاخ لقتل الفلسطينيين".وأكد أبو الغيط أنه "حان الوقت لكي يتحمل ومجلس الأمن قد حان الوقت المسؤولية ازاء وقف الجرائم"، مضيفا أنه "ما زال هناك من يستخدم حق النقض (الفيتو) لحماية الاحتلال وإفساح المجال أمامه لارتكاب المزيد من الجرائم".