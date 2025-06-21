إيران تمدد إلغاء رحلاتها الداخلية والخارجية

وأفادت ، بأن وبناء المدن، قررت تمديد قرار إلغاء جميع الرحلات الجوية الداخلية والدولية حتى الساعة 14:00 من يوم غد الأحد.يأتي ذلك في إطار الإجراءات المتخذة لضمان السلامة الجوية والاستجابة للظروف الراهنة.وفي الساعات الأولى من يونيو/حزيران، أطلقت عملية عسكرية واسعة ضد تحت اسم "الأسد الصاعد"، متهمة بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري.وشنت الإسرائيلية عدة موجات من الغارات في أنحاء متفرقة من إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما أسفر عن مقتل عدد من كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين وعدد من العلماء النوويين. كما استُهدفت مواقع نووية بارزة، من بينها نطنز وفوردو.