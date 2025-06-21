تعليق أمريكي يخص تحركات "قاذفات بي 2"

اعتبرت صحيفة بوليتيكو، السبت، أن تحركات قاذفات بي 2 ليست مؤشرا على أن الضربة وشيكة في إشارة الى .

وقالت بوليتيكو، "تحركات قاذفات بي 2 ليست في حد ذاتها مؤشرا على أن الضربة وشيكة".

وأضافت أن " الأمريكي ينفذ منذ شهور عمليات تناوب منتظمة لطائرات القاذفات صوب قاعدة في ".

ولفتت الى أن بوليتيكو "عمليات تناوب قاذفات بي 2 بدأت عندما كانت تقصف مواقع إطلاق صواريخ ومسيرات للحوثيين في "، مضيفة "القاذفات استمرت في التنقل بين وقواعدها بالولايات المتحدة منذ بدء تحركها ضد الحوثيين".

وكانت " " شنت فجر الجمعة (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على ، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".