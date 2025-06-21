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تعليق أمريكي يخص تحركات "قاذفات بي 2"
دوليات
2025-06-21 | 14:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
3,838 شوهد
اعتبرت صحيفة بوليتيكو، السبت، أن تحركات قاذفات بي 2 ليست مؤشرا على أن الضربة وشيكة في إشارة الى
إيران
.
وقالت بوليتيكو، "تحركات قاذفات بي 2 ليست في حد ذاتها مؤشرا على أن الضربة وشيكة".
وأضافت أن "
سلاح الجو
الأمريكي ينفذ منذ شهور عمليات تناوب منتظمة لطائرات القاذفات صوب قاعدة في
المحيط الهندي
".
ولفتت الى أن بوليتيكو "عمليات تناوب قاذفات بي 2 بدأت عندما كانت
واشنطن
تقصف مواقع إطلاق صواريخ ومسيرات للحوثيين في
اليمن
"، مضيفة "القاذفات استمرت في التنقل بين
دييغو غارسيا
وقواعدها بالولايات المتحدة منذ بدء تحركها ضد الحوثيين".
وكانت "
إسرائيل
" شنت فجر الجمعة (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على
إيران
، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في
طهران
وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".
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