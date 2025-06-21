طهران تحذر من إرسال معدات عسكرية لمساعدة "إسرائيل"

وقال المتحدث: "لقد خسر النظام الصهيوني العدواني جزءا كبيرا من قدراته الرادارية والدفاعية ويواجه نقصا في الذخائر والمعدات".

وأضاف: "نحذر من أن إرسال أي معدات عسكرية أو رادارية عن طريق السفن أو الطائرات من قبل أي دولة لمساعدة النظام الصهيوني سيعتبر مشاركة في العدوان على وسيكون هدفا مشروعا للقوات المسلحة".وفي وقت سابق، كشف تقرير لصحيفة " " أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية ستتمكن من التصدي لهجمات إيرانية لمدة عشرة أيام إضافية فقط دون مساعدة .