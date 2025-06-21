إيران ترهن مواصلة المفاوضات النووية بوقف الهجمات

اعتبر ، السبت، أن مواصلة المفاوضات النووية مرهونة بوقف الهجمات العسكرية.

وقال عراقجي في تصريحات صحافية، "لا يمكننا التفاوض مع في وقت يتعرض فيه شعبنا للقصف".

وأضاف "مواصلة المفاوضات النووية مرهونة بوقف الهجمات العسكرية على بلادنا".

يشار الى أن " " شنت فجر الجمعة (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على ، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".