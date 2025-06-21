مسؤول أمريكي يكشف عن اتصالات بين واشنطن وطهران

ونقلت "إن بي سي" عن مسؤول أمريكي، قوله إن " وطهران استأنفتا اتصالاتهما خلال نهاية الأسبوع".

وأضاف "من غير الواضح ما إذا كان يمكن اعتبار اتصالات واشنطن وطهران مفاوضات".

وكانت " " شنت فجر الجمعة (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على ، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".