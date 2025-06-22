هيئة البث الإسرائيلية: حالة تأهب قصوى في المنطقة

وقال نائب مدير والتلفزيون الإيرانية حسن عابديني: " أخلت المواقع النووية الثلاثة منذ فترة".وأضاف عابديني: "استنتاج بأن إيران لم تعد تمتلك تكنولوجيا نووية خاطئ".وتابع: "كانت إيران قد أعلنت سابقا أنها أخلت هذه المواقع، لأنه في حال استهدافها ستسبب تلوثا إشعاعيا وستشكل خطرا على مواطنينا".وأشار عابديني إلى أنه في حال صح ادعاء ترامب بأنه تم تدمير المواقع "فالأضرار طفيفة لأن المواد المشعة أُخليت من هناك".وختم قائلا: "هذا الإجراء مخالف للقانون الدولي".وأعلن الرئيس الأمريكي عن تنفيذ هجوما الآن على المواقع النووية الإيرانية بينها منشأة فوردو.وأفادت صحيفة " تايمز" في وقت سابق، بأن إيران أعدت صواريخ ومعدات عسكرية أخرى لضرب قواعد أمريكية في الشرق الأوسط إذا انضمت إلى حرب ضدها.وأفادت هيئة البث نقلا عن مصدر إسرائيلي أن المنطقة في حالة تأهب قصوى بعد قصف المواقع النووية الإيرانية.وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، فجر الأحد، عن تغييرات فورية في تعليمات الجبهة الداخلية، وذلك عقب تقييم أمني أجراه الجيش بمصادقة من .وقال أدرعي في بيان رسمي: "بمصادقة وزير الدفاع وفي ختام تقييم الوضع، تقرر أنه ابتداءً من اليوم في تمام الساعة 03:45 سيطرأ تغيير فوري في سياسة الاحتماء للجبهة الداخلية".وبحسب البيان، تشمل التغييرات نقل جميع المناطق في البلاد إلى ما يعرف بـ"مستوى العمل الضروري"، وهو ما يترتب عليه فرض قيود مشددة، من ضمنها حظر الأنشطة التعليمية والتجمعات العامة، وإغلاق معظم أماكن العمل، باستثناء المواقع الحيوية والضرورية فقط.وأكد المتحدث باسم الجيش على "ضرورة مواصلة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجبهة الداخلية، ومتابعة التحديثات المستمرة حفاظًا على السلامة العامة".وتأتي هذه القرارات في ظل تصعيد متوقع بعد تنفيذ الولايات المتحدة هجمات استهدفت منشآت نووية إيرانية، وردود فعل محتملة قد تؤثر على الوضع في الداخل الإسرائيلي. وتقول السلطات الإسرائيلية أنها رفعت مستوى الجاهزية في كافة المناطق تحسبا لأي تطورات مفاجئة.فيما أفاد مصدر إسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب كانت على تنسيق كامل مع الولايات المتحدة بشأن هجوم الجيش الأمريكي على مواقع نووية في إيران.ونقلت هيئة البث الإسرائيلي مصدر أمني حول القصف الأمريكي لإيران: "هذا تطورٌ دراماتيكي، ولا شك أنها لحظة تاريخية. خضعت فوردو لهيكلية فريدة تتمتع بحصانة عالية جدا. حالة تأهب قصوى في المنطقة".ويأتي ذلك بعد وقت قليل من إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن تنفيذ الجيش الأمريكي هجوما على 3 مواقع نووية إيرانية، قائلا: "لقد نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، وهي فوردو ونطنز وأصفهان".وأضاف: "جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني. أُلقيت حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي، فوردو. جميع الطائرات في طريقها إلى الوطن بسلام".. تهانينا لمحاربينا الأمريكيين العظماء. لا يوجد جيش آخر في العالم يستطيع فعل هذا.. الآن هو وقت السلام! شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".ويُمثل الهجوم هذا الهجوم أول مرة منذ الإيرانية عام 1979 تُرسل فيها الولايات المتحدة قواتها الجوية لضرب منشآت رئيسية داخل البلاد، وهو يعد عملا حربيا، حسب صحيفة "نيويورك تايمز".وكان المرشد الإيراني على قد حذر يوم الأربعاء، من أن "أي تدخل عسكري من الأمريكيين سيسبب بلا شك أضرارا لا يمكن إصلاحها" مشددا على "الشعب الإيراني لا يستسلم".كما أكد أنه في حال تدخل طرف ثالث في تبادل الضربات بين الجمهورية الإسلامية وإسرائيل، فإنهم "سيوجهونه بلا تردد".وفي وقت سابق من فجر اليوم الأحد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تروث سوشيال "لقد نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، وهي فوردو ونطنز وأصفهان. جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني. أُلقيت حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي، فوردو. جميع الطائرات في طريقها إلى الوطن بسلام. تهانينا لمحاربينا الأمريكيين العظماء. لا يوجد جيش آخر في العالم يستطيع فعل هذا. الآن هو وقت السلام! شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".