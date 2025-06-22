Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يتحدث عن مهلة الأسبوعين لإيران: الوقت هو الذي سيخبرنا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

هيئة البث الإسرائيلية: حالة تأهب قصوى في المنطقة

دوليات

2025-06-21 | 20:38
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
هيئة البث الإسرائيلية: حالة تأهب قصوى في المنطقة
8,479 شوهد

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية فجر اليوم الأحد، أنه تم إخلاء المنشآت النووية الثلاث في نطنز وفوردو وأصفهان منذ فترة.

وقال نائب مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية حسن عابديني: "إيران أخلت المواقع النووية الثلاثة منذ فترة".وأضاف عابديني: "استنتاج ترامب بأن إيران لم تعد تمتلك تكنولوجيا نووية خاطئ".
وتابع: "كانت إيران قد أعلنت سابقا أنها أخلت هذه المواقع، لأنه في حال استهدافها ستسبب تلوثا إشعاعيا وستشكل خطرا على مواطنينا".
وأشار عابديني إلى أنه في حال صح ادعاء ترامب بأنه تم تدمير المواقع "فالأضرار طفيفة لأن المواد المشعة أُخليت من هناك".
وختم قائلا: "هذا الإجراء مخالف للقانون الدولي".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تنفيذ الجيش الأمريكي هجوما الآن على المواقع النووية الإيرانية بينها منشأة فوردو.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق، بأن إيران أعدت صواريخ ومعدات عسكرية أخرى لضرب قواعد أمريكية في الشرق الأوسط إذا انضمت الولايات المتحدة إلى حرب إسرائيل ضدها.

وأفادت هيئة البث نقلا عن مصدر إسرائيلي أن المنطقة في حالة تأهب قصوى بعد قصف المواقع النووية الإيرانية.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، فجر الأحد، عن تغييرات فورية في تعليمات الجبهة الداخلية، وذلك عقب تقييم أمني أجراه الجيش بمصادقة من وزير الدفاع.
وقال أدرعي في بيان رسمي: "بمصادقة وزير الدفاع وفي ختام تقييم الوضع، تقرر أنه ابتداءً من اليوم في تمام الساعة 03:45 سيطرأ تغيير فوري في سياسة الاحتماء للجبهة الداخلية".
وبحسب البيان، تشمل التغييرات نقل جميع المناطق في البلاد إلى ما يعرف بـ"مستوى العمل الضروري"، وهو ما يترتب عليه فرض قيود مشددة، من ضمنها حظر الأنشطة التعليمية والتجمعات العامة، وإغلاق معظم أماكن العمل، باستثناء المواقع الحيوية والضرورية فقط.
وأكد المتحدث باسم الجيش على "ضرورة مواصلة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجبهة الداخلية، ومتابعة التحديثات المستمرة حفاظًا على السلامة العامة".
وتأتي هذه القرارات في ظل تصعيد متوقع بعد تنفيذ الولايات المتحدة هجمات استهدفت منشآت نووية إيرانية، وردود فعل محتملة قد تؤثر على الوضع في الداخل الإسرائيلي. وتقول السلطات الإسرائيلية أنها رفعت مستوى الجاهزية في كافة المناطق تحسبا لأي تطورات مفاجئة.
فيما أفاد مصدر إسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب كانت على تنسيق كامل مع الولايات المتحدة بشأن هجوم الجيش الأمريكي على مواقع نووية في إيران.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلي مصدر أمني حول القصف الأمريكي لإيران: "هذا تطورٌ دراماتيكي، ولا شك أنها لحظة تاريخية. خضعت فوردو لهيكلية فريدة تتمتع بحصانة عالية جدا. حالة تأهب قصوى في المنطقة".
ويأتي ذلك بعد وقت قليل من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تنفيذ الجيش الأمريكي هجوما على 3 مواقع نووية إيرانية، قائلا: "لقد نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، وهي فوردو ونطنز وأصفهان".
وأضاف: "جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني. أُلقيت حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي، فوردو. جميع الطائرات في طريقها إلى الوطن بسلام".. تهانينا لمحاربينا الأمريكيين العظماء. لا يوجد جيش آخر في العالم يستطيع فعل هذا.. الآن هو وقت السلام! شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".
ويُمثل الهجوم هذا الهجوم أول مرة منذ الثورة الإيرانية عام 1979 تُرسل فيها الولايات المتحدة قواتها الجوية لضرب منشآت رئيسية داخل البلاد، وهو يعد عملا حربيا، حسب صحيفة "نيويورك تايمز".
وكان المرشد الإيراني على خامنئي قد حذر يوم الأربعاء، من أن "أي تدخل عسكري من الأمريكيين سيسبب بلا شك أضرارا لا يمكن إصلاحها" مشددا على "الشعب الإيراني لا يستسلم".
كما أكد المجلس الأعلى للأمن القومي أنه في حال تدخل طرف ثالث في تبادل الضربات بين الجمهورية الإسلامية وإسرائيل، فإنهم "سيوجهونه بلا تردد".
وفي وقت سابق من فجر اليوم الأحد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تروث سوشيال "لقد نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، وهي فوردو ونطنز وأصفهان. جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني. أُلقيت حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي، فوردو. جميع الطائرات في طريقها إلى الوطن بسلام. تهانينا لمحاربينا الأمريكيين العظماء. لا يوجد جيش آخر في العالم يستطيع فعل هذا. الآن هو وقت السلام! شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".
>> تابع قناة السومرية على منصةX 

ايران

امريكا

اسرائيل

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
عشرين
Play
عشرين
حــ.رب ايران والكيان.. ترامب يمسك بجمرة التردد وأوروبا عاجزة - الحلقة ١٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-06-21
Play
حــ.رب ايران والكيان.. ترامب يمسك بجمرة التردد وأوروبا عاجزة - الحلقة ١٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-06-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-21
Play
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-21
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
21-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-21
Play
21-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-21
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
العراق واختبار الدبلوماسية الحرج.. هل انتهى زمن الحياد؟ - حلقة ١١ | الموسم 2
13:30 | 2025-06-20
Play
العراق واختبار الدبلوماسية الحرج.. هل انتهى زمن الحياد؟ - حلقة ١١ | الموسم 2
13:30 | 2025-06-20
wrangler rubicon 392 promo makina - tonight
Play
wrangler rubicon 392 promo makina - tonight
392 Wrangler Rubicon مع د.حسين درويش - الحلقة ١١ | season 1
12:30 | 2025-06-20
Play
392 Wrangler Rubicon مع د.حسين درويش - الحلقة ١١ | season 1
12:30 | 2025-06-20
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات إنسانية في زمن التحديات - الحلقة ١١ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-20
Play
مناشدات إنسانية في زمن التحديات - الحلقة ١١ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-20
لقاء خاص
Play
لقاء خاص
بارقة دبلوماسية هشة بين طهران وواشنطن - تغطية خاصة | الموسم 1
14:00 | 2025-06-19
Play
بارقة دبلوماسية هشة بين طهران وواشنطن - تغطية خاصة | الموسم 1
14:00 | 2025-06-19
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-19
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-19
Live Talk
Play
Live Talk
يوميات عارض سيرك عراقي - الحلقة ٥٥ | 2025
10:30 | 2025-06-19
Play
يوميات عارض سيرك عراقي - الحلقة ٥٥ | 2025
10:30 | 2025-06-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية محافظة كربلاء - الحلقة ٥٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-19
Play
شارع الجمهورية محافظة كربلاء - الحلقة ٥٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-19
الأكثر مشاهدة
عشرين
Play
عشرين
حــ.رب ايران والكيان.. ترامب يمسك بجمرة التردد وأوروبا عاجزة - الحلقة ١٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-06-21
Play
حــ.رب ايران والكيان.. ترامب يمسك بجمرة التردد وأوروبا عاجزة - الحلقة ١٦ | الموسم 4
14:00 | 2025-06-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-21
Play
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-21
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
21-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-21
Play
21-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-21
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
العراق واختبار الدبلوماسية الحرج.. هل انتهى زمن الحياد؟ - حلقة ١١ | الموسم 2
13:30 | 2025-06-20
Play
العراق واختبار الدبلوماسية الحرج.. هل انتهى زمن الحياد؟ - حلقة ١١ | الموسم 2
13:30 | 2025-06-20
wrangler rubicon 392 promo makina - tonight
Play
wrangler rubicon 392 promo makina - tonight
392 Wrangler Rubicon مع د.حسين درويش - الحلقة ١١ | season 1
12:30 | 2025-06-20
Play
392 Wrangler Rubicon مع د.حسين درويش - الحلقة ١١ | season 1
12:30 | 2025-06-20
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات إنسانية في زمن التحديات - الحلقة ١١ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-20
Play
مناشدات إنسانية في زمن التحديات - الحلقة ١١ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-20
لقاء خاص
Play
لقاء خاص
بارقة دبلوماسية هشة بين طهران وواشنطن - تغطية خاصة | الموسم 1
14:00 | 2025-06-19
Play
بارقة دبلوماسية هشة بين طهران وواشنطن - تغطية خاصة | الموسم 1
14:00 | 2025-06-19
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-19
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-19
Live Talk
Play
Live Talk
يوميات عارض سيرك عراقي - الحلقة ٥٥ | 2025
10:30 | 2025-06-19
Play
يوميات عارض سيرك عراقي - الحلقة ٥٥ | 2025
10:30 | 2025-06-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية محافظة كربلاء - الحلقة ٥٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-19
Play
شارع الجمهورية محافظة كربلاء - الحلقة ٥٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-19
اخترنا لك
المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية: الهجوم على المواقع النووية ينتهك القانون الدولي
22:58 | 2025-06-21
غوتيريش: أشعر بقلق بالغ إزاء استخدام الولايات المتحدة للقوة ضد إيران
22:54 | 2025-06-21
نتنياهو يعلق على الضربة الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية: قرار قوي وجريء
22:15 | 2025-06-21
ترامب: الضربات حققت نجاحا عسكريا رائعا وسنكررها اذا لم تستجب ايران
22:04 | 2025-06-21
"سي إن إن": ترامب لا يخطط لعمل عسكري إضافي داخل إيران حاليا
21:36 | 2025-06-21
الحوثيون: على واشنطن تحمل تبعات هجومها على المواقع النووية في إيران
21:33 | 2025-06-21

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.