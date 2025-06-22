الحوثيون: على واشنطن تحمل تبعات هجومها على المواقع النووية في إيران

وكتب الأسد في حسابه على منصة "إكس" عقب الإعلان الأمريكي: "على تحمل التبعات".وأعلن الرئيس الأمريكي عن تنفيذ هجوما استهدف عدة مواقع نووية إيرانية بينها منشأة فوردو.وقال عبر "تروث سوشيال": "لقد نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في ، وهي فوردو ونطنز وأصفهان. جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني".ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن حمولة كاملة من القنابل ألقيت على الموقع الرئيسي في منشأة فوردو، وجميع الطائرات في طريقها إلى الوطن بسلام.وأفادت صحيفة " تايمز" في وقت سابق، بأن إيران أعدت صواريخ ومعدات عسكرية أخرى لضرب قواعد أمريكية في الشرق الأوسط إذا انضمت إلى حرب ضدها.