المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية: الهجوم على المواقع النووية ينتهك القانون الدولي

وقالت المنظمة في بيان، إن "الهجوم على المواقع النووية ينتهك القانون الدولي، ولن نسمح بوقف تطوير هذه الصناعة الوطنية".واضافت، ان "المواقع النووية في فوردو ونطنز وأصفهان تعرضت لهجوم من الأعداء، ولن نسمح بأن يتوقف مسار تطوير هذه الصناعة الوطنية التي بنيت على دماء شهدائنا".وتابعت، انه "وضعنا على جدول أعمالنا الإجراءات اللازمة بما فيها القانونية للدفاع عن حقوقنا".