الحرس الثوري يعلن استهداف مطار بن غوريون ومركز الأبحاث البيولوجية ومراكز قيادة وسيطرة

بحسب بيان الحرس فإن الموجة العشرين من عملية "الوعد 3" شنت باستخدام مزيج من الصواريخ طويلة المدى العاملة بالوقود السائل والصلب ذات الرؤوس الحربية المدمرة، وتكتيكات جديدة لاختراق الدرع الدفاعي للعدو ضد الأهداف التالية:1. مطارات بن غوريون2. مركز الأبحاث البيولوجية التابع للنظام الصهيوني3. قواعد دعم النظام وطبقاته المختلفة4. مراكز القيادة والسيطرةوجاء الهجوم الإيراني هذا كأول رد عسكري من بعد تعرض 3 منشآت نووية إيرانية رئيسية لهجمات أمريكية.