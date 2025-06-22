السلطات الإيرانية تنفذ حكم الإعدام بحق "عميل لإسرائيل" بتهمة كشف أسرار

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، تم توجيه تهم الحرب والإفساد في الأرض للجاسوس، وبعد استكمال الإجراءات الجنائية وتأكيد الحكم في ، تم تنفيذ الإعدام بحقه.وقدم الجاسوس معلومات سرية وبعض الأماكن الحساسة في ، بالإضافة إلى تفاصيل حول الأفراد المستهدفين إلى .في غضون ذلك، تم اعتقال عميل ميداني آخر لإسرائیل في محافظة مازندران شمال إيران. وكان الشخص المذكور قد أكمل دورات تخصصية وتدريبا عسكريا في دولة أجنبية. وخلال اعتقاله وتفتيش مخبئه، عثر على معدات تقنية وأجهزة تجسس واتصال ومصادرتها.