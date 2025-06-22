نيويورك تايمز: أمريكا قصفت "فوردو" الإيراني بقنابل وزنها 30000 رطل

وقال المسؤول للصحيفة الأمريكية: "تم إسقاط عدة قنابل خارقة للتحصينات وزنها 30000 رطل على منشأة فوردو النووية فجر اليوم".وتعتبر "فوردو" واحدة من بين ثلاث منشآت إيرانية تعرضت لقصف أمريكي بالقنابل والصواريخ فجر اليوم في أول تدخل أمريكي مباشر ومعلن في النزاع بين وإيران المستمر منذ 13 يونيو الجاري.وفي وقت سابق أفادت " نيوز" بأن استخدمت حوالي 30 صاروخ "توماهوك" في ضرب المواقع النووية الإيرانية الليلة الماضية، تم إطلاقها من الغواصات.من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني عبر منصة "إكس" بعد الضربة الأمريكية أن الحرب بالنسبة له "قد بدأت الآن".بينما أكد أن الأحداث هذا الصباح "شنيعة وستكون لها عواقب وخيمة".إلى ذلك، أكد " النووية" الإيراني عدم تسجل أي علامات تلوث إشعاعي، وأنه لا خطر على سكان المناطق القريبة من المواقع النووية الإيرانية التي تعرضت لقصف أمريكي الليلة الماضية.