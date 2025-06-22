الحرس الثوري الإيراني يلمح لاستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان له، إن "النظام الأمريكي المجرم ارتكب بتنسيق كامل مع النظام الصهيوني جريمة صارخة وغير مسبوقة، وشن هجوما عسكريا غير قانوني على المنشآت النووية السلمية الإيرانية".وأضاف أن "الهجوم الأمريكي ينتهك والقانون الدولي ومعاهدة منع الانتشار النووي، وينتهك المبادئ الأساسية لاحترام السيادة الوطنية وسلامة أراضي الدول".وتابع الحرس الثوري، أن " وضعت نفسها بالخط الأمامي للعدوان على باستهداف منشآتها النووية السلمية، ونؤكد بقوة أن الإيرانية والسلمية لا يمكن تدميرها بأي هجوم".وشدد الحرس الثوري على ان "انتشار القواعد الأمريكية بالمنطقة لا يعتبر نقطة قوة بل يزيد من احتمال تعرضها للخطر، وتعرفنا على مواقع إقلاع الطائرات المشاركة في الهجوم على منشآت البلاد ووضعت تحت المراقبة".ولفت الحرس الثوري الإيراني الى ان "عملية الوعد 3 ستستمر ردا على اعتداءات وجرائم العدو وعلى المعتدين توقع رد موجع، وان اعتداء أمريكا سيدفعنا لاستخدام خيارات خارج فهم وحسابات المعتدين دفاعا عن النفس".