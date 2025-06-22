الخارجية الإيرانية: ترامب خان إيران ورضخ لطموحات نتنياهو

وقال عراقجي في بيان تابعته ، إن " مسؤولة بشكل كامل عن التداعيات الخطيرة للعدوان"، مشيرا الى ان " تعمل مع نظام الإبادة الإسرائيلي وهو ما يظهر عدائيتها على شعبنا".وتابع، ان " خان ورضخ لطموحات مجرم اعتاد على استغلال أراضي وثروات الشعوب لتحقيق أهداف "، لافتا الى ان " صور للأقمار الصناعية التقطت الأحد تظهر أضرارا لحقت بمداخل موقع فوردو النووي تحت الأرض بعد غارات أمريكية".وأضاف، ان " الصمت في وجه الأعمال العدائية سيوصل العالم إلى مرحلة خطيرة وندعو لجلسة طارئة لمجلس الأمن"، مبينا ان " واشنطن تعمل مع نظام الإبادة الإسرائيلي وهو ما يظهر عدائيتها على شعبنا".