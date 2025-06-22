وزير بريطاني: لم نشارك في الضربة على إيران

وفي تصريح لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أوضح أن لم تتلقَ أي طلب أميركي لاستخدام قاعدتها العسكرية في جزيرة غارسيا، وهي إحدى القواعد الاستراتيجية الأميركية والبريطانية في .وأضاف الوزير أن البريطاني يجري مشاورات مع بشأن التطورات، وسط دعوات لتجنب المزيد من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.من جهته، دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى العودة الفورية إلى طاولة المفاوضات، مؤكدا أن البرنامج النووي الإيراني "يشكل تهديدا خطيرا على الأمن العالمي".وفي تصريحات نقلتها وكالة "بي إيه ميديا"، قال ستارمر: "لا يمكن السماح لإيران بتطوير سلاح نووي، وقد نفذت عملا عسكريا لتخفيف هذا التهديد".وأضاف: "الوضع في الشرق الأوسط ما زال هشا، والاستقرار الإقليمي يمثل أولوية قصوى للمملكة المتحدة".ووفقا لمصادر حكومية، فإن ستارمر ووزير الخارجية لامي كانا قد بذلا جهودا دبلوماسية في الأيام الأخيرة لإيجاد حل سياسي بديل للهجوم العسكري، خشية أن يؤدي أي تصعيد إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.