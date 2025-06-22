دوي عدة انفجارات في إيران.. هذه التفاصيل

– دوليات



أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاحد 22 حزيران/ يونيو 2025، بدوي عدة انفجارات في مدينة بوشهر جنوبي البلاد.



وذكر موقع نور نيوز الإيراني، انه تم سماع دوي عدة انفجارات في مدينة بوشهر جنوبي البلاد، لافتا الى ان هجمات جوية استهدفت معسكرا ومحطة لتوليد الكهرباء في مدينة يزد وسط .

بينما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصادر أمنية ان الجيش هاجم قاعدة تابعة للحرس الثوري في منطقة يزد وسط إيران.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي تنفيذ ضربة مباشرة على 3 مواقع نووية في إيران، هي فوردو ونطنز وأصفهان.