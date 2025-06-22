مجلس الشورى الإيراني يوصي بإغلاق مضيق هرمز ويترك القرار للقيادة الأمنية

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن وافق على مشروع قرار يقضي بإغلاق أمام حركة الملاحة، في خطوة تصعيدية مشروطة بانتظار مصادقة الإيراني، الذي يملك صلاحية اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن الحساس.وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر الإقليمي بعد سلسلة من الضربات الأميركية والإسرائيلية استهدفت مواقع في عمق الأراضي الإيرانية، بما في ذلك منشآت عسكرية نووية.وفي سياق متصل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) عن مصادر رسمية إيرانية تأكيدها عدم وجود "أي خطر" على المنشآت النووية التي طالتها الضربات، مشيرة إلى أن المواقع الحساسة لا تزال آمنة ولم تتعرض لأضرار مؤثرة.ويُعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية، وأي قرار بإغلاقه من شأنه أن يُحدث اضطرابًا كبيرًا في أسواق ، ويزيد من حدة التوتر الجيوسياسي في المنطقة.وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الإيراني إن الهجوم الأميركي يُظهر أن هي المحرك الرئيسي وراء الضربات الإسرائيلية، مضيفا أنها انضمت إلى الساحة بعد أن شهدت عجز .وأكد أن "هذا العمل يُثبت بوضوح أن هي المحرّك الرئيسي للأعمال العدائية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".