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مجلس الشورى الإيراني يوصي بإغلاق مضيق هرمز ويترك القرار للقيادة الأمنية
دوليات
2025-06-22 | 09:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,343 شوهد
السومرية نيوز
- دوليات
أوصى
مجلس الشورى الإيراني
، اليوم الأحد، بإغلاق
مضيق هرمز
رداً على القصف الأمريكي الذي طال منشآت إيرانية نووية.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن
البرلمان الإيراني
وافق على مشروع قرار يقضي بإغلاق
مضيق هرمز
أمام حركة الملاحة، في خطوة تصعيدية مشروطة بانتظار مصادقة
المجلس الأعلى للأمن القومي
الإيراني، الذي يملك صلاحية اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن الحساس.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر الإقليمي بعد سلسلة من الضربات الأميركية والإسرائيلية استهدفت مواقع في عمق الأراضي الإيرانية، بما في ذلك منشآت عسكرية نووية.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) عن مصادر رسمية إيرانية تأكيدها عدم وجود "أي خطر" على المنشآت النووية التي طالتها الضربات، مشيرة إلى أن المواقع الحساسة لا تزال آمنة ولم تتعرض لأضرار مؤثرة.
ويُعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية، وأي قرار بإغلاقه من شأنه أن يُحدث اضطرابًا كبيرًا في أسواق
الطاقة العالمية
، ويزيد من حدة التوتر الجيوسياسي في المنطقة.
وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان
إن الهجوم الأميركي يُظهر أن
واشنطن
هي المحرك الرئيسي وراء الضربات الإسرائيلية، مضيفا أنها انضمت إلى الساحة بعد أن شهدت عجز
إسرائيل
.
وأكد أن "هذا العمل يُثبت بوضوح أن
الولايات المتحدة
هي المحرّك الرئيسي للأعمال العدائية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
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