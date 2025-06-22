مرت فوق العراق.. البنتاغون يوضح خارطة مسار بي2 الشبحية التي قصفت "نووي إيران"

وبحسب وكالة الأسيوشيتد الأمريكية، فان "الخريطة التي قدّمها البنتاغون لمسار تحليق قاذفات بي-2 الشبحية تشير إلى أنها مرّت فوق ، ثم فوق والأردن والعراق”.وأضافت، أنه ”لم يتضح بعد متى أُبلغت هذه الدول الثلاث بهذه الطلعات الجوية”.وفجر اليوم، هاجم مفاعلات النووية في حين رد الحرس الثوري الإيراني بقصف إسرائيل بصواريخ أحدثت دماراً واسعاً.