الخارجية الأميركية لعوائل موظفيها: غادروا فورا

وقالت الوزارة في بيان تابعته ، ان "الشعور السلبي تجاه سياستنا الخارجية قد يؤدي لتحركات ضد مصالح أمريكية أو غربية في ".وأضافت انها "أمرت أفراد عائلات موظفيها غير الأساسيين بمغادرة بسبب الوضع الأمني بالمنطقة".