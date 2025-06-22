"ناسا" ترصد انبعاثاً حرارياً قوياً في موقع نووي إيراني

وبحسب الوكالة، فقد تم رصد إحدى الإشارات الحرارية قبل حوالي 30 دقيقة من إعلان عن الضربات على . عادة ما يلتقط النظام مثل هذه الإشارات في مواقع القصف أو الحرائق الكبيرة.وأضافت أنه بالرغم من أن النظام قد يسجل في بعض الحالات انبعاثات صناعية أو حرائق طبيعية، إلا أنه لم يتم تسجيل أي أحداث مماثلة في منطقة "فوردو" خلال الشهر الماضي.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي أن الأمريكية نفذت هجوما على "3 منشآت نووية في إيران، تشمل فوردو ونطنز وأصفهان". وأكد أن على أن توافق على إنهاء الصراع.