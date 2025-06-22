500 موظف امريكي يغادرون العراق

وأشار المصدر إلى أن "خطط المغادرة كانت جارية بالفعل قبل الضربات الأمريكية على ".وأكد المتحدث باسم مغادرة "موظفين إضافيين" للعراق في إطار جهودنا المستمرة لتسهيل أمور الموظفين".وأضاف المتحدث: "جاءت عمليات المغادرة استمرارا للعملية التي بدأت في 12 حزيران بناءً على أمر صادر عن السفارة، حرصا على سلامة المواطنين ونظرا لتصاعد التوترات الإقليمية".يأتي ذلك على خلفية تعرض 3 منشآت نووية إيرانية رئيسية خلال الساعات الماضية لهجمات أميركية وهي فوردو ونطنز وأصفهان، فيما اعلن الحرس الثوري الإيراني أن الحرب بالنسبة له قد بدأت الآن، حيث استهدف عدة مناطق في بعشرات الصواريخ.