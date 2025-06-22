ترامب: حرمنا إيران من القنبلة النووية

وقال في تصريح تابعته ، "حققنا أمس نجاحا عسكريا باهرا في "، مشيرا الى ان " قتلت وأضرت بآلاف الأمريكيين واستولت على سفارتنا بطهران في عهد ".وذكر "اننا حرمنا إيران من القنبلة النووية وكانت ستستخدمها لو استطاعت".