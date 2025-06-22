الرئيس الايراني: لن نستسلم وسنرد على العدوان ردا مناسبا

وفجر اليوم، هاجم مفاعلات النووية في حين رد الحرس الثوري الإيراني بقصف بصواريخ أحدثت دماراً واسعاً.وقال بزشكيان في تصريحات صحافية، "أعلنا استعدادنا مرارا للحوار والتفاوض في إطار القانون الدولي".وأضاف: "الطرف الآخر طالب باستسلام الشعب الإيراني".وأتم بزشكيان، "شعبنا لن يستسلم أبدا للقوة والتهديد ومن الطبيعي أن يرد على العدوان ردا مناسبا".وفي الساعات الأولى من يونيو/حزيران، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية واسعة ضد إيران تحت اسم "الأسد الصاعد"، متهمة بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري.وشنت الإسرائيلية عدة موجات من الغارات في أنحاء متفرقة من إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما أسفر عن مقتل عدد من كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين وعدد من العلماء النوويين. كما استُهدفت مواقع نووية بارزة، من بينها نطنز وفوردو.