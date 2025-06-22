اسرائيل تعلن استهداف مواقع صاروخية واقمارا صناعية ومنظومات إنذار داخل إيران

وأوضح البيان، أن الضربات شملت مواقع في محافظة كرمانشاه، حيث تم استهداف أقمار صناعية عسكرية ومنشآت رادارية متقدمة تُستخدم في منظومات الإنذار المبكر.وكانت قد افادت وكالة الانباء الايرانية، بسماع دوي انفجارات في اقليم البرز غربي وكرمانشاه.