بعد قصف منشآتها النووية.. إيران: سنحدد توقيت وطبيعة الرد المناسب

أعلن في ، الأحد، أن بلاده ستحدد توقيت وطبيعة وحجم الرد المناسب على قصف منشآتها النووية.

وقال ، "ما حدث اليوم وصمة تلطخ تاريخ الأمم المتحدة، ونقدر الأعضاء الذين اختاروا الوقوف بالجانب الصحيح من التاريخ ودانوا العدوان الأمريكي".

وأضاف "بعد فشل في القيام بالعمل القذر للغرب اضطر لتنفيذ الأجندة الدنيئة بنفسه"، مشيرا الى أن " اختارت مرة أخرى بتهور التضحية بأمنها لمجرد حماية نتنياهو".

ولفت مندوب إيران في الى أن "مجرم الحرب نتنياهو نجح مجددا في جر لحرب باهظة التكاليف"، مضيفا "قواتنا المسلحة ستحدد توقيت وطبيعة وحجم الرد المناسب"، معتبرا أن "سلوك المزدوج المعايير فضيحة أخلاقية وسياسية".

ومنذ فجر (13 حزيران 2025) تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت "إسرائيل" على شن غارات جوية على إيران، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد بساعات، بمئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب، قبل أن يقوم بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية.